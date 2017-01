रिलायंस जियो के साथ-साथ एयरटेल को भी टक्कर, वोडाफोन दे रहा 4 गुना अधिक इंटरनेट

वोडाफोन ने एक नया ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत वह 4 गुना इंटरनेट दे रहा है। इस ऑफर में कुल 7 प्लान लाए गए हैं, जो जियो और एयरटेल को टक्कर दे रहे हैं।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 16:21 [IST]

English summary

vodafone new offer of giving four times data