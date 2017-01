वोडाफोन जल्द ही कर सकती है किसी दूसरी कंपनी से मर्जर, जियो में भी हो सकती है शामिल

एक ब्रिटिश अखबार द टेलिग्राफ के मुताबिक जल्द ही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन भारत की किसी अन्य बड़ी टेलिकॉम कंपनी के साथ मर्जर कर सकती है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:01 [IST]

English summary

vodafone may get merge with idea or reliance jio