उर्जित पटेल ने कहा, नोटबंदी से पहले ही जमा कर लिया था नए नोटों का पर्याप्त स्टॉक

उर्जित पटेल ने कहा है कि नोटबंदी की घोषणा से पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 और 2000 रुपए के नए नोटों का उचित स्टॉक इकट्ठा कर लिया था।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 17:56 [IST]

English summary

urjit patel said stock of 500 and 2000 notes was kept ready before demonetisation