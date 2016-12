BHIM ऐप को कैसे करते हैं इस्तेमाल, जानिए सिर्फ 8 स्टेप में

अगर आपको भी BHIM ऐप को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो जानिए सही तरीका। सिर्फ 8 स्टेप में जानिए आखिर कैसे करें रजिस्टर और कैसे करें इस्तेमाल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 14:49 [IST]

English summary

understand the working of BHIM app in 8 steps