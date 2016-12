सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के तीन फोन लॉन्च होंगे 5 जनवरी को, वाटरप्रूफ हैं ये सारे फोन

सैमसंग 5 जनवरी को ए सीरीज के तीन नए फोन लॉन्च करने वाला है। खबरों के मुताबिक ये तीनों फोन वाटरप्रूफ होंगे और धूल से भी फोन सुरक्षित रहेगा। इसकी लॉन्चिंग कुआलालंपुर में होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:56 [IST]

English summary

three new phones of samsung are going to launch in few days