सर्वे में हुआ खुलासा, 29 फीसदी भारतीय मोबाइल पेमेंट को नहीं मानते हैं सुरक्षित

जहां एक ओर नोटबंदी के दौर में पीएम मोदी भारत को कैशलेस बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वे से खुलासा हुआ है कि 29 फीसदी भारतीय मोबाइल पेमेंट को सुरक्षित नहीं मानते हैं।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 16:28 [IST]

English summary

survey revealed that 29 percent of indian people feels mobile payment is not safe