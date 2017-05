सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा-आधार न बनवाने वाले को अपराधी नहीं कह सकते

आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस जारी है और गुरुवार को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 17:53 [IST]

English summary

Supreme court says who does not make the aadhar not a criminal