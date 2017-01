अगर आप भी होटल और रेस्‍त्रां लगातार जाते रहते हैं तो आप को भी सारे टैक्‍स के अलावा एक और टैक्‍स देना पड़ता होगा, यह टैक्‍स होता है सर्विस चार्ज। अब ये आप तय करेंगे कि सर्विस चार्ज देना है या नहीं...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:57 [IST]

English summary

service charge is voluntary and a customer dissatisfied with dining experience can have it waived