1 फरवरी को ही पेश होगा आम बजट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को रोकने की मांग की गई थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:38 [IST]

English summary

SC dismisses petition seeking postponement of budget date due to upcoming elections in five states