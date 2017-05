होम » समाचार » कारोबार » SBI के हर ग्राहक को बैंक की तरफ से लगा ये बड़ा झटका! SBI के हर ग्राहक को बैंक की तरफ से लगा ये बड़ा झटका!

SBI के हर ग्राहक को बैंक की तरफ से लगा ये बड़ा झटका!

दो साल से लेकर तीन साल से कम तक के लिए अगर आप अपने एसबीआई खाते में पैसे जमा करते हैं तो आपको अब सिर्फ 6.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 16:01 [IST]