SBI ने सभी मोबाइल वॉलेट पर पैसे लोड करने की सुविधा को किया ब्लॉक

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल वॉलेट को प्रमोट करने के लिए अन्य सभी मोबाइल वॉलेट को ब्लॉक कर दिया है। SBI की नेटबैंकिंग से आप किसी वॉलेट में पैसा नहीं डाल सकेंगे।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:34 [IST]

English summary

sbi block its consumers to load money on paytm and other mobile wallet