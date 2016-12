सिर्फ 30 रुपए बचाकर आप बन सकते हैं करोड़पति, जानें कैसे?

रोजाना मात्र 30 रुपए बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। इसके लिए बस आपको सही जगह पर निवेश करना है। 30 रुपए रोजाना बचाकर आप 40 साल में करोड़पति बन सकते हैं।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 19:06 [IST]

English summary

If you invest 900 rupees monthly in SIP, you will be became a crorepati in 40 years, Here is the detail.