नोटबंदी पर RTI से बड़ा खुलासा, सरकार के पास भी नहीं है जवाब

नई दिल्ली। जहां एक ओर सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी की घोषणा करने से पहले उसकी तैयारी पूरी थी वहीं हाल ही में एक आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी कुछ और ही दास्तान बयां कर रही है।

नोटबंदी पर मोदी सरकार ने इतनी बार बदले नियम कि नहीं गिन पाएंगे उंगलियों पर

हाल ही में मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक में एक आरटीआई डाली थी, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मिला जवाब काफी चौंकाने वाला है।

आरटीआई के अनुसार 8 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक के पास सिर्फ 4.94 लाख करोड़ रुपए के ही 2000 रुपए के नोट थे। यह आंकड़ा कुल अमान्य हुए नोटों का लगभग एक चौथाई है।

Finally, an important factoid: Total value of 500s and 1000s RBI had as on Nov 8: Rs 20.51 lakh crore. pic.twitter.com/j2O7OipKMX