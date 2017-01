ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुक करने पर मिलेगी 5 रुपये की छूट, जानें कैसे?

अगर आपको दूसरे के मुकाबले सस्ती गैस सिलेंडर चाहिए तो आपको इसके लिए डिजिटल पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने पर लोगों को हर सिलेंडर पर 5 रुपए की छूट दी जाएगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 21:38 [IST]

English summary

Now, buying and paying for cooking gas (LPG) online will get consumers a discount of Rs 5 per cylinder.