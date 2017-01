कोई और भी पढ़ रहा है वाट्सएप पर भेजे जा रहे आपके प्राइवेट मैसेज: रिसर्च

वाट्सएप पर आप आप चैट करते हैं और ये समझते हैं कि ये आपके और दूसरे व्यक्ति के ही बीत है तो आप गलत हैं। एक रिसर्च कहती है कि आपकी बातचीत पर किसी और की भी नजर है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:50 [IST]

English summary

Research says WhatsApp messages can be read by Facebook