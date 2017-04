जियो के ग्राहक फिर मनाएंगे जश्न, मिलने वाले हैं ये 5 तोहफे

रिलायंस जियो इस साल 350 से भी अधिक चैनलों के साथ डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा शुरू कर सकता है। इसमें से 50 ऐसे चैनल हो सकते हैं, जो हाई डेफिनिशन चैनल होंगे।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 19:07 [IST]

English summary

reliance jio soon bring dth, broadband and 3 more things this year