रिलायंस जियो ला सकता है 100 रुपए प्रति महीने का खास टैरिफ प्लान, 30 जून तक की होगी वैधता

31 मार्च 2017 को मुफ्त सेवा खत्म होने के बाद रिलायंस जियो एक खास टैरिफ प्लान ला सकती है। इस प्लान के तहत जियो की सभी सेवाओं के लिए सिर्फ 100 रुपए प्रति महीना देना होगा।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 15:16 [IST]

English summary

reliance jio may come up with new tariff plan of 100 rupees