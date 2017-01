जियो के ग्राहकों की संख्या 7.24 करोड़ के पार, 31 मार्च के बाद भी मुफ्त मिल सकती हैं सेवाएं!

इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि रिलायंस जियो अपनी मुफ्त सेवाओं को 31 मार्च के बाद भी बढ़ा दे, ताकि वह विरोधी कंपनियों से टक्कर ले सके।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 18:36 [IST]

English summary

reliance jio may again extend its free service after 31 march