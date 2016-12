नए साल से पहले ही जियो की फ्री सेवा हुई खत्म, यकीन नहीं तो खुद ही सुन लीजिए!

अभी तो नया साल शुरू भी नहीं हुआ है और रिलायंस जियो की मुफ्त सेवा खत्म होने का मैसेज आ रहा है। यह मैसेज कॉल करते वक्त आईवीआर पर सुनाई दे रहा है।

Written by: ANUJ KUMAR MAURYA

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:46 [IST]

English summary

reliance jio free call and data offer in new year