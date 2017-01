2000 रुपए का नोट: RBI ने मई 2016 में दी थी मंजूरी, 500-1000 का नोट बंद करने पर नहीं हुई थी बात

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि केंद्रीय बोर्ड ने 2000 रुपए के नए नोट को बाजार में उतारने के प्रस्‍ताव को मई, 2016 में ही मान लिया था।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:27 [IST]

English summary

RBI says Cleared Rs 2000 note in May, no talk then on 500, 1000 currency note