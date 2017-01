RBI ने बैंकों को दिए निर्देश, ग्रामीण इलाकों में सुनिश्चित करें कम से कम 40 फीसदी नोटों की सप्लाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिए हैं कि वह ग्रामीण इलाकों में नोटों की सप्लाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को नकदी की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:22 [IST]

English summary

RBI said banks to increase cash supply in villages