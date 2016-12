भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक 500 और 2000 रुपए के 2.2 अरब नोट बांटे

10 नवंबर 2016 से लेकर 19 दिसंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को बैंक और एटीएम के जरिए 5,92,613 करोड़ रुपए बांटे हैं।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 19:32 [IST]

rbi said 2.2 bn new notes distributed after demonetisation