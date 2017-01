नोटबंदी पर जानकारी देने से मना करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा- किसी की जिंदगी को खतरा हो सकता है

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई कुछ जानकारियां देने से मना कर दिया है। इसके पीछे बैंक का तर्क है कि इससे किसी की जिंदगी को खतरा हो सकता है।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 12:55 [IST]

English summary

RBI not giving some information on demonetisation saying it may be threat to life