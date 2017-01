पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भी उनकी बात नहीं मान रहा RBI, पुराने नोट नहीं कर रहा जमा

पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को कहा था कि जो लोग 30 दिसंबर तक नोट नहीं बदल पाएंगे, वह 31 मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

Tuesday, January 3, 2017, 13:34 [IST]

rbi is not accepting old notes of those who have not exchanged it in 50 days time