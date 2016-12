भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन का भुगतान करने के लिए दिए 30 अतिरिक्त दिन, कुल राहत हुई 90 दिन की

भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर लोन का भुगतान करने में दी गई छूट को 30 दिन और बढ़ाते हुए 90 दिन कर दिया है। यह छूट उन ग्राहकों को मिलेगी, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया हुआ है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:49 [IST]

English summary

rbi has given 90 days to borrowers to repay loans