नोटबंदी के पहले ही RBI के पास थे 4.09 करोड़ रुपए के नोट, बैंकों को नहीं दिया पर्याप्त पैसा

RBI के पास नोटबंदी से पहले ही करीब 4.07 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे, लेकिन 19 दिसंबर तक भी वह बैंकों तक पूरा पैसा नहीं पहुंचा सका। यही कारण है कि बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनें लगीं।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 19:10 [IST]

English summary

RBI has enough money but not releasing for distribution adequately