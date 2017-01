RBI गवर्नर बोले- जी20 देशों में सबसे अधिक है हमारा वित्तीय घाटा, सरकार से कर्ज का ध्यान रखने को कहा

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने देश के बढ़ रहे वित्तीय घाटे पर केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह कर्ज के स्तर का ध्यान रखें।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:44 [IST]

English summary

RBI governor said to government to be mindful of debt levels