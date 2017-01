लापरवाही या चालाकी: भारतीय रिजर्व बैंक को भी नहीं पता, नोटबंदी के बाद 11 दिन में छापे कितने नोट

भारतीय रिजर्व बैंक को खुद भी नहीं पता है कि नोटबंदी की घोषणा के बाद करीब 11 दिनों में कुल कितने नोटों की छपाई हुई है। हो सकता है बैंक बताना ही न चाह रहा हो।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:44 [IST]

English summary

rbi does not know how much cash was printed just after demonetisation