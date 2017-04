RBI ने बताया, क्या होगा ऐसे नोटों का जिस पर 'सोनम गुप्ता बेवफा है' या कुछ और लिखा है

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी करके सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जो नोट गंदे हैं या फिर जिन पर कुछ लिख हुआ है, ऐसे नोटों को बेकार नहीं माना जा सकता है।

Saturday, April 29, 2017, 11:00 [IST]

rbi circular says that banks can not refuse scribbled notes