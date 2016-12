साइरस मिस्त्री विवाद पर रतन टाटा ने तोड़ी चुप्पी, दुख जताते हुए उन्होंने क्या-क्या कहा?

रतन टाटा ने जब इस विवाद पर बोलना शुरू किया तो वे भावुक हो गए और उन्होंने घटनाक्रम को दुखदायी बताया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 2:27 [IST]

English summary

Interim chairman of Tata Sons Ratan Tata said that there is definite move to damage his personal reputation over last two months.