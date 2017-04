2021 तक सबको मिलेगा अपनी पसंद का कंफर्म टिकट, रेलवे से शुरू की तैयारी

साल 2021 तक रेलवे में सबको अपनी पसंदीदा ट्रेन में कंफर्म टिकट देने की तैयारी में जुटी रेलवे।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 21:34 [IST]

English summary

Come 2021 and a passenger could be assured of a confirmed berth on his preferred train, if the railways' plan to augment capacity on busy routes materialises.