आधार कार्ड को छोटी बचत योजनाओं से जोड़ना चाहता था वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय ने ठुकराया प्रस्ताव

नोटबंदी से पहले आधार कार्ड को लेकर एक नया कानून बनाए जाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रालय को दिया गया था, जिसे कानून मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 16:49 [IST]

English summary

proposal to link aadhaar to small saving schemes rejected by law ministry