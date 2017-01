जानकारों का मानना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इसका असर भारतीय तेल कंपनियों पर भी पड़ा है इसलिए उन्होंने तेल के दामों में इजाफा कर दिया।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 20:20 [IST]

Price of Petrol was today increased by Rs 1.29 per litre and price of Diesel was increased by Rs 0.97 per litre.