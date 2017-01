करोड़ों का रहस्य: RBI ने छापे 9.1 लाख करोड़ के नए नोट, बैंकों ने बांट दिए अतिरिक्त 60 हजार करोड़

भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जनवरी तक 9.1 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे हैं, जबकि लोगों द्वारा इस पूरे समय में अतिरिक्त 600 अरब रुपए (60 हजार करोड़ रुपए) अतिरिक्त निकाले गए हैं।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 14:40 [IST]

English summary

