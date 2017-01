सरकार ने जारी किया नया पैन कार्ड, क्यूआर कोड ने बनाया इसे और अधिक सुरक्षित

सरकार ने लोगों के लिए एक नया पैन कार्ड जारी किया है, जिसमें क्यूआर कोड लगा हुआ है। यह क्यूआर कोड इसे और अधिक सुरक्षित बनाता है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 18:05 [IST]

English summary

pan card with new security feature introduced by government