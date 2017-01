ATM से सिर्फ तीन बार मुफ्त में निकाल पाएंगे रुपए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए हो सकता है फैसला

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एटीएम से रुपए निकालने की संख्‍या को कम सकती है। इस बावत केंद्र सरकार को देश के बैंकों ने एक प्रस्‍ताव दिया है।

Monday, January 16, 2017

only three free atm withdrawal in a month, government consider this proposal