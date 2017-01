नोटबंदी के बाद सिर्फ 75 हजार करोड़ के पुराने नोट आने बाकी, 14.5 लाख करोड़ रुपए हुए बैंकों में जमा

नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों में 14 लाख करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं, जबकि 50,000 करोड़ रुपए पहले से ही बैंकों में जमा थे। अब सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए आने बाकी हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:18 [IST]

English summary

only 75 thousand crore rupees demonetised notes remains to come back to bank