नोटबंदी का ऐलान और 48 घंटे में बिक गया 4,000 किलो सोना

नोटबंदी के बाद लोगों ने अपना कालाधन खपाने के लिए सोना खरीदना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 4 घंटे में 4 टन सोना बिक गया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 21:18 [IST]

English summary

After demonetisation 4000 kg gold sold in just 4 hour. here is the full report.