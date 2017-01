कैब कंपनी ओला ने लॉन्च किया नया फीचर 'शेयर एक्सप्रेस', 30 फीसदी सस्ता होगा किराया

ओला का शेयर एक्सप्रेस फीचर फिलहाल चुनिंदा रूटों पर शुरू किया गया है। वे लोग जिनके पिक और ड्रॉप की लोकेशन एक होगी, वे इस सुविधा का इस्तेमाल कर पाएंगे।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 8:54 [IST]

English summary

ola launched new feature share expess to save more than 30 percent fare.