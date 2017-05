अब बिना टिकट ही चढ़ जाइए ट्रेन में, नहीं लगेगा कोई जुर्माना, जानिए कैसे!

इन दिनों कई ऐसी खबरें चल रही हैं, जिनके अनुसार अगर आप बिना टिकट ट्रेन में घुस जाते हैं तो आप ट्रेन में ही टिकट पा सकेंगे। इसके लिए आपको टीटीई को इसकी जानकारी देनी होगी।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 12:29 [IST]

English summary

now you can get the railway ticket in the train itself