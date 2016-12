सावधान! अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही करेगा आपकी जासूसी, तेज गति से चले तो होगा चालान

अगर आप भी बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस हर वक्त आपकी स्पीड की सूचना आरटीओ को भेजेगा, जिसके आधार पर आपका चालान कट सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 17:56 [IST]

English summary

now driving licence will tell about the speed of vehicle