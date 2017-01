अब क्रेडिट स्कोर से तय होगी ईएमआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने की शुरुआत

अब आपके क्रेडिट स्कोर से सिर्फ आपके होम लोन की रकम नहीं, बल्कि उसकी ईएमआई भी तय होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले इसकी शुरुआत करने जा रहा है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 17:43 [IST]

English summary

now credit score will decide the emi of the home loan