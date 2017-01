इनकम टैक्स के नए नियम हैं बहुत कठोर, आईटी अधिकारी कर सकते हैं दुरुपयोग

अगर आप पैसों के बारे में सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो उसे अघोषित आय माना जाएगा और उन पैसों पर आपको 83 परसेंट तक आय कर देना पड़ सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:41 [IST]

English summary

Income tax department has been empowered with imposing high penalty on unaccounted income. Experts say that this law may be misused by officers.