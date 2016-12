31 जनवरी, 2017 तक 500 रुपए के 80 करोड़ नए नोट छाप देगी नासिक करेंसी नोट प्रेस

देश में विमुद्रीकरण के बाद से बंद हुए 500-1000 रुपए ने नोट की कमी को पूरा करने के लिए नासिक की करेंसी नोट प्रेस तीन गुना तेजी से साथ नए 500 रुपए के नोट छाप रही है।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 14:43 [IST]

English summary

nashik currency note press will be publish 80 crore new note of 500 rupees till 31 january, 2017