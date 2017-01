अगर करते हैं पेटीएम इस्तेमाल तो जरुर पढ़ें ये खबर, 15 जनवरी को होने वाला है बड़ा बदलाव

15 जनवरी के बाद पेटीएम वॉलेट खुद ही पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी आपका पेटीएम बैंक में बदल जाएगा।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 0:27 [IST]

English summary

Digital payments firm Paytm on Wednesday said its wallet business will soon be transferred to its payments bank but quashed social media rumours that the m-wallets will stop working after January 15.