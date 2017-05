सरकार ने बैंकों को लेकर किया ये बड़ा फैसला, आपको पता चला?

सरकार ने दो बड़े सरकारी बैंकों के प्रमुखों को बदल दिया है। सरकार के अनुसार ये अधिकारी बैंकों की सेहत को सुधारने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे थे।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 13:32 [IST]

modi government taken big decision about many large banks to improve the situation