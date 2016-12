जानिए, कितने में छपता है 500 और 2000 रुपए का एक नोट

500 रुपए का एक नोट छापने में 3.09 रुपए और 2000 रुपए का एक नोट छापने में 3.54 रुपए खर्च हो रहे हैं।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:04 [IST]

English summary

know how much it cost to print one 500 and 2000 rupee note