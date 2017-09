फ्लिपकार्ट पर जियो दे रहा है फ्री iPhone 7, खेलना होगा ये कांटेस्ट

ऐसे खेले कांटेस्ट

1. इस कांटेस्ट को खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट का ऐप डाइनलोड करना होगा।

2. फ्लिपकार्ट ऐप खोलने पर आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट जियो धन धना धन का बैनर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।

3. क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पेज के सबसे आखिरी में लिखे‘click here to subscribe to Jio' पर क्लिक करना होगा।

