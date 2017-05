इंफोसिस देगी अमेरिका के 10,000 लोगों को नौकरी और खोलेगी चार टेक सेंटर

देश की सबसे बडी आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस अगले दो सालों में 10,000 अमेरिका के लोगों को नौकरी देगी और साथ ही वहां चार टेक्‍नोलॉजी और इनोवेशन हब भी तैयार करेगी।

Tuesday, May 2, 2017, 13:57 [IST]

Infosys plans to hire 10,000 American workers, open 4 US tech centers

