नोटबंदी के बीच भारत की तरफ से नेपाल को दिए जा रहे हैं सौ करोड़ रुपए के 100-100 के नोट

जहां एक ओर भारत के लोग नोटबंदी की वजह से नकदी की समस्या का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से पड़ोसी देश नेपाल को 100-100 के सौ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 13:08 [IST]

English summary

india will give 1 billion rupees of 100 rupee notes to nepal